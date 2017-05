La policía siempre ha pedido los documentos a inmigrantes en McAllen

(Noticias Ya).- En McAllen nada cambiará con la entrada en vigor de la Ley SB4 en Texas que obliga a las corporaciones policíacas locales a desempeñar labores de migración. El jefe de la policía Víctor Rodríguez reconoce que es una práctica común entre los agentes, el hecho de revisar los documentos de las personas sin excepción.

“Siempre hemos pedido documentos. Por ejemplo un hondureño que estivo involucrado en un accidente y fue arrestado a los tres días fue llevado a la Patrulla Fronteriza y después se descubrió que estaba involucrado en un homicidio”, explicó el jefe policíaco de McAllen: Víctor Rodríguez.

También se explicó que no hay sanciones contra los policías ni contra las corporaciones si un oficial no pide los documentos, dicen que tampoco hay metas. La ley le da atribuciones a las administraciones de las ciudades no a los departamentos de policía, explicaron las autoridades.

En la reunión para explicar la forma en la que se aplicará la ley SB4 estuvieron presentes: Sheriff Edie Guerra del condado de Hidalgo, Jim Darling, alcalde de McAllen, Víctor Rodríguez, jefe de policía de McAllen y Rubén Villezcas, jefe de la policía de Pharr.