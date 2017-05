VIDEO: El Piojo Herrera no piensa en América

Ciudad de México. (ICITUS). Miguel Herrera no piensa en otra cosa que no sea la Liguilla. El técnico de los Xolos de Tijuana evitó hablar de su futuro y la posibilidad de que la próxima campaña dirija a las Águilas del América después de que no le renovaron el contrato a Ricardo La Volpe.

El ‘Piojo’ comentó que no puede permitirse que haya distracciones de cara a la serie de cuartos de final ante Monarcas Morelia. La mente la tiene puesta en la serie y en llegar lo más lejos posible en la Liguilla, y recordó que su contrato finalizar en diciembre próximo, es decir, el documento lo liga seis meses más con la institución.

“Yo quiero pensar en Xolos y llegar hasta la final, los tiempos y lo que se diga no me interesa, mi tiempo en este momento es Xolos, tengo contrato hasta diciembre, entonces no puedo pensar en otro tiempo que no sea estar hasta el 28 de mayo jugando un partido aquí (en el estadio Caliente), eso es lo que en mi cabeza está, en eso está al cien por ciento, no estoy pensando en otro tiempo que no sea ese, quiero mostrar que el equipo está listo para llegar a dicha instancia”.

Herrera rechazó que el equipo fronterizo salte como favorito para el duelo de cuartos de final ante Monarcas Morelia. Recordó que el equipo purépecha tuvo un buen cierre de torneo que le permitió no solo mantenerse en Primera División, también llega a la Liguilla del Clausura 2017.

“Lo que se habla de la maldición del líder no me preocupa, es más me vale. Hoy estamos muy contentos por el torneo que hicimos, y queremos alargar esa racha en liguilla, lo demás es presión que ponen los medios, pero no nos interesa”, expresó.

Juan Antonio Dávalos