VIDEO: Ellas son las mamás más ‘virales’

| Throwback – Feeding momma 🍼 | – I Know my picture of me breastfeeding TJ went viral a year ago, where I made a funny face. People kept going on how I should've looked nicer and not like a "dumb idiot" or a "drunk" 🙄🙄 which, obviously I wasn't drinking. Duuh💁🏽 So here is a throwback with me and TJ enjoying our moment 💙 Dont give too much thought into a single picture 😌. – – 🇩🇪 Heute war der Tag sooooo stressig, also gibt's nur ein Throwback Bild :)! Damals ist mein Still Bild ja durch die Decke gegangen & ich hatte eine witzige Grimasse gezogen. Was natürlich wieder andere nicht so witzig fanden 😅😬 ich hätte den Moment genießen sollen und lieber auf mein Baby achten.. Und nicht so bescheuert bzw "auf" Droge und total "betrunken" schauen 🙈😅 natürlich hatte ich nichts getrunken. Halloooo 💁🏽 Aber deshalb gibt's hier jetzt mal eins, wo TJ und ich unseren Moment genießen :). Und das Ende vom Lied – man sollte sich nicht zu viel zusammen spinnen nur weil man einen Schnappschuss sieht.

