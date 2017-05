VIDEO: Mascota de Pumas “se sobrepasa” con policía

Ciudad de México. (ICITUS). En Pumas no agarraron Ligulla, pero qué tal la pompa de algún policía. La ocurrencia fue de Goyo. Sí, la mascota de los felinos. El mismo que encabeza cada salto a la cancha del primer equipo.

Sucedió en el último partido del torneo ante Puebla. Quizá viendo que ya no había nada qué agarrar en el torneo, Goyo no se quiso ir con las manos vacías y en su carrera por el contorno del campo, de pasadita le pellizcó la pompa al agente antimotines que intercambiaba opiniones con otro policía.

Este es el momento… Goyo corre hacia la cabecera del Olímpico y de pronto, pum, cómo de que no, un apretoncito al uniformado, quien voltea, se protege tarde la retaguardia.

¡Ah!, que Goyo tan traviezo. No le conocíamos esas mañas, será porque Pumas no agarró Liguilla y él no quiso irse con las manos vacías.

Arturo Salgado Gudiño