Puede cometer un delito si les pones estos nombres a tus hijos

(Noticias Ya).- Muchas veces la tarea de buscar un nombre para un bebé en camino es muy difícil, pero otras veces los padres son muy creativos y se ponen de acuerdo para llamarlos por nombres asociados a sus gustos.

Pero cuidado, debes saber que algunos nombres son ilegales en países alrededor del mundo y las autoridades optan por advertir que si llamas a tus hijos con nombres como los siguientes podría parar en la cárcel.

A continuación usted encontrará varios nombres que son considerados como ilegales y las autoridades dicen que no deben ser utilizados:

En Francia una pareja quiso llamar a su hija “Nutella” pero un juez determinó que la niña podría ser víctima de burlas y acoso de otras personas. Mientras que en Japón el nombre Akuma está prohibido porque significa “Diablo”.

En Nueva Zelanda “Anal” y “Sex Fruit” fueron prohibidos por que pueden sonar ofensivos. Por otra parte otro de los nombres prohibidos es “Osama Bin Laden” fue prohibido en Alemania luego que unos padres decidieran llamar a su hijo de esta manera.

Otros nombres que no deben ser utilizados son “Robocop”, “Circuncisión”, “Harriet”, “Metallica” y aunque no lo puedas creer una pareja de Suecia le puso a su hijo el código: “BRFXXCCXXMNPCCCCLLLMMNPRXVCLMNCKSSQLBB11116”. En Dinamarca no se puede llamar a un niño “Monkey”, en Malasia “Chow Tow”, Arabia Saudita prohibió “Linda”, en Italia “Verdini”.

Así que es importante que a la hora de escoger el nombre de tu hijo pienses bien y consigas uno que no represente algún tipo de amenaza para su futuro.