Varios niños de su primaria lo golpean y días después se suicida

(NOTICIAS YA).- Una madre encontró a su hijo de ocho años sin vida y ahora lucha por conocer las razones que lo orillaron al suicidio.

Cuatro meses después de la muerte del pequeño Gabe, su madre, Cornelia Reynolds supo de la existencia de un video donde golpean brutalmente a su hijo. La oficina del sheriff de Lakshmi Sammarco reabrió la investigación cuando la abogada de la familia se percató de la existencia del video de las cámaras de seguridad del baño de la primaria en Cincinnati.

Según los detalles, narrados por el detective que contrató la familia de la víctima, el 24 de enero, Gabriel Taye, entró al baño. Segundos antes un estudiante está golpeando el estómago de un niño con lentes hasta que termina en el suelo. El atacante después salta en la cara de otro estudiante. Fue entonces que se ve a Gabriel entrando. Cuando le da la mano para saludar al agresor, lo tira al suelo. Por cinco minutos, los estudiantes lo golpean, se suben arriba de él, entre otras agresiones. Para cuando el asistente del director entra, se percata que Gabriel esta tirado inconsciente.

Ante esto, la escuela solo le mencionó a la madre que Gabriel se había desmayado. Ahora la familia decidió hablar del video para que otros padres se enteren de lo que pasan sus hijos. En especial en esa área donde ya van siete suicidios en lo que va del año.

Al principio, la escuela se negaba a publicar las imagines pero dieron a conocer que lo mostrarán en los próximos días, cubriendo la identidad de los agresores. Cabe resaltar que comentaron que el video no es tan fuerte como lo describen.

También agregaron que en cuanto se supo que Gabriel estaba inconsciente, hicieron todo lo posible para ponerlo a salvo y se le realizó una evaluación en la enfermería. Al ver que todo estaba normal aseguran que la enfermera le mencionó a su madre que lo llevara al hospital. Algo que niega la familia.

Mientras que las autoridades investigan el caso, lanzaron un comunicado donde Eric Karaguleff de la Unidad de Homicidio de la Policía de Cincinnati menciona que, “fui testigo de un comportamiento que en mi creencia es la intimidación e incluso podría ascender al nivel de agresión criminal, pero debido a la edad aparente de los niños involucrados mi opinión actual es que podría ser mejor tratar de manera apropiada en el nivel de la escuela”.

En entrevista con The Washington Post, la madre de Gabriel quien describe a su hijo, como un niño sano, feliz e inteligente, ahora entiende por qué no quería ir a la escuela y se la quería pasar en la enfermería. Menciona que esa era la forma de comunicarle del problema que no supo contarle.