VIDEO: De peores hemos salido: Rayados

Monterrey, México. (ICITUS). En el Monterrey, a pesar de estar golpeados y dolidos no siente estar eliminados, todavía conservan la esperanza de remontar el 4-1 que sufrieron ante los Tigres en el partido de Ida de los Cuartos de Final para avanzar a la fase semifinal, así lo dijo Aldo de Nigris.

“Estamos con un golpe duro. Obviamente no es el partido que esperábamos, nos queda levantar la cara y pensar que quedan 90 minutos, hemos salido de peores situaciones o similares, hay que tener fe y lucha hasta el final que es lo que nos queda por hacer”, dijo el delantero.

Los Rayados nunca han logrado superar una desventaja superior a un gol después de un juego de Ida de Liguilla, pero De Nigris aseguró que tanto él como el equipo, tienen fe en poder lograrlo.

“Tengo fe en el equipo, la confianza, lo hemos hecho con nuestra gente, con el empuje de nuestra gente lo vamos a intentar todo”, explicó.

Por último, De Nigris ofreció una disculpa por su expulsión a minutos de haber entrado al terreno de juego tras una falta que le cometió a Javier Aquino, y que después discutió con el portero Nahuel Guzmán, acción por la que reclamó al árbitro del encuentro, pues dijo, no ir con la intención de lastimarlo, ya que no es ‘su esencia’ y aclaró, que no quería entrar en polémica por lo acontecido, ni externar nada hacia el silbante César Ramos y que ya su directiva vera lo que se puede hacer.

José Antonio García I