VIDEO: Niña explica cómo hacer un cambio de aceite

(Noticias Ya).- Seguramente esta tierna pequeña es la maestra más joven que hayas tenido.

Una niña de apenas tres años demuestra con talento y gracia cómo realizarle el cambio de aceite a un carro y con suficiente tiempo para comer una deliciosa galleta durante el proceso.

De acuerdo con SinEmbargo/ASMéxico, la protagonista del canal de YouTube “Little How To Girl” se dedica a enseñarles a niños y adultos cómo llevar a cabo tareas cotidianas como arreglar el grifo del lavabo o cambiar una cerradura.

En su más reciente tutorial, la pequeña se mete a las profundidades del vehículo, lo eleva con un gato y extrae todo el aceite que queda en el interior, todo mientras explica los pasos para que el público entienda a la perfección.