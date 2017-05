VIDEO: No fue penal, clama Almeyda tras caer Chivas

Guadalajara, México. (ICITUS). El entrenador del Guadalajara Matías Almeyda dijo que Chivas perdió 1-0 ante Atlas por un penalti que no fue, mientras que José Guadalupe Cruz, entrenador rojinegro, defendió el resultado.

El entrenador del Guadalajara estaba molesto. Dijo que no era posible que un error del árbitro pudiera estarlos poniendo fuera del torneo y dijo que en el caso del gol anulado a Alan Pulido, pensaba que no había sido gol y en todo caso, no iba a llorar por eso.

Por su parte, el entrenador del Atlas dijo que su objetivo era no permitir que Chivas les anotar gol y salir con el triunfo. Ahora que consiguieron ambos resultados, no van a descuidarse en el duelo de vuelta para poder llegar a Semifinales en el Estadio de las Chivas, una sede “que nos viene bien”.

Cruz aseguró que su equipo tuvo más oportunidades de gol que las Chivas y el resultado fue justo, y del penalti, dijo que no sabía si había sido marcado correctamente o no.

Icitus Guadalajara