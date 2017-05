Hombre a bordo de la muerte pide ayuda de la comunidad

(Noticias Ya, El Paso).- Desde hace 14 años llego a nuestra ciudad, un cubano, con el sueño de triunfar y arreglar su estatus migratorio y así tener un mejor futuro en los estados unidos, pero hoy se enfrenta luchar cada segundo por su vida.

Sufre de paraplejia, ulceras, y dentro del lleva una infección que le puede arrebatar la vida en un abrir y cerrar de ojos. Él es Wilson Berlot de tan solo 43 años.

“Entre eso mielitis transversa entre eso anemia crónica y una neumonía, me ataco todo el sistema nervioso y me dejo completamente sin defensas así que no pude arrebatarle las temperaturas y quede en estado vegetal por dos años,” dijo Wilson Berlot

Una operación le salvaría la vida, de lo contrario sus huesos se irán descalcificándose cada vez más hasta perder la vida.

“Tengo un ultimátum de emergencia de regresas y operarme, de lo contrario la osteomielitis crónica que tengo en mis huesos van a crear una infección totalmente degenerativa y puedo perder la vida en ese proceso,” mencionó Berlot

La soledad acompaña cada día a Wilson, su familia se encuentra en la isla y la única persona que tiene en este momento es la señora Carmen.

“Ha sido triste y deprimente porque me siento a veces en ratos cuando lo veo muy mal de dolor y eso me siento con las manos atadas de no poderlo ayudar más y pues soy ser humano y pues no me gusta verlo así,” comentó Carmen

Es por ello, que la organización Operation Hope busca brindar ayudarle apoyo a este hombre, sin embargo, se requiere unirse esfuerzos con nuestra comunidad.

“Nosotros de Operation Hope estamos dispuestos para servirle en lo que podamos asistirle a él sé que no tiene el señor familia aquí en el paso nomas la señora Carmen que lo cuida pero en lo que necesite el señor aquí estamos dispuestos,” dijo Ángel Gómez el cofundador de Operation Hope

Si a usted le gustaría ayudar a el señor Belot, puede hacerlo llamando a Operation Hope al (915)590-0490.

Sara Villegas tiene el informe.