VIDEO: Goleadores en Liga MX, a la baja

Ciudad de México. (ICITUS). Campeón de goleo devaluado. No se le podría llamar de otra forma al monarca que más celebró en el torneo de Clausura 2017; y no, no hay nada contra el peruano Raúl Ruidíaz, flamante campeón anotador de esta campaña con nueve goles, sino que con la cuota goleadora que le sirvió para firmarse como el número uno en festejos es la más baja en la historia de los torneos cortos.

Porque desde 1996, ningún campeón goleador se había coronado con menos de una decena de anotaciones en la Liga MX.

Ruidíaz sólo fue el colofón de una tendencia a la baja en lo que a cuotas goleadoras se refiere en los centros delanteros del futbol mexicano que desde 2012 viene a la baja.

Si no, nada más ver que los nueve tantos que le bastaron para ser el mejor artillero del certamen al peruano del Morelia lucen como una caricatura cuando entre los goleadores de la Liga aparecen monstruos como José Saturnino Cardozo, quien en el Apertura 2002 se coronó monarca goleador con 29 anotaciones, nada más 20 más que las convertidas en el presente por Ruidíaz.

Son los campeones anotadores de a tres pesos de la Liga MX: Campeones con 13, 12, 11, 10 y hasta nueve goles en 17 juegos, demasiado poco para el pomposo título de máximo artillero de una Liga de Primera División.

Arturo Salgado Gudiño