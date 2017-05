Condado de El Paso inicia litigación en contra de SB-4

(Noticias Ya).- Con 4 votos a favor y 1 en contra la corte de comisionados aprobó el acuerdo con la firma Garza Golando y Moran para iniciar una demanda en contra de Texas.

“Queremos parar la ley queremos evitar los cambios que va a traer a las comunidades como El Paso, pero tenemos una lucha muy larga enfrente de nosotros.” Informó la juez del condado Verónica Escobar.

La litigación según Escobar podría tener un costo de más de 100 millones de dólares. Al percatarse del costo el comisionado Andrew Haggerty tomó la decisión de votar en contra del proceso.

“Al estar de acuerdo con gastar dinero en una demanda en contra del estado por algo que no cambia lo que se está haciendo eso no lo apruebo, más no estoy de acuerdo con la ley en ningún forma.” Aseguró el comisionado.

Por su parte la red fronteriza por los derechos humanos aplaude la decisión, mientras que residentes de El Paso confían en que la nueva ley será revocada.