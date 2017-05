VIDEO: En Pumas ¿no todo fue malo?

Ciudad de México. (ICITUS). Finalizaron penúltimo de la tabla general, con cinco derrotas en el cierre del torneo, es decir, de 15 puntos no sumaron ni uno, pero en la escuadra felina no todo se fue a la basura. Alan Mendoza comentó que siempre le hicieron caso a Juan Francisco Palencia, pero de plano no les alcanzó.

De estar en zona de clasificación en la jornada 12, el equipo fue de más a menos y eso se vio reflejado en los últimos duelos del torneo regular.

“Fue un torneo difícil para nosotros, la verdad es que queríamos mucho más, teníamos ganas de hacer las cosas bien, pero se rescata que el equipo siempre trató de hacer lo que nos pidió Paco (Palencia) y al menos estar en la línea que él nos pedía, desgraciadamente los resultados que esperábamos o que queríamos no nos acompañaron, pero el cuerpo técnico tendrá un análisis más grande y mejor y podremos, sobre eso, trabajar para bien de cara a la siguiente temporada”, dijo.

“Si seguimos trabajando bien como hasta ahora porque te aseguro que todo lo que nos pedía Paco lo tratábamos de hacer, pero hay cosas que corregir, eso está más que claro, pero siguiendo el camino de las cosas que él nos pide, siguiendo por el trabajo bueno, por la intensidad que nos pide, por muchas cosas que hicimos bien, aunado a lo que podemos mejorar, seguramente estaremos de nuevo arriba”, agregó.

Hasta el momento, Mendoza entra en planes del cuerpo técnico, aunque seguirán las pláticas en las próximas semanas para definir su futuro “Yo tengo contrato y estoy en planes hasta ahora”, sentenció.

Juan Antonio Dávalos

