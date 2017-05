Hackers amenazan a Disney con liberar la nueva cinta de Piratas del Caribe

(Noticias Ya).- Los piratas del caribe y Disney son amenazados por verdaderos piratas cibernéticos que robaron la nueva película de la saga y piden un rescate en Bitcoins a cambio de no publicarla en sitios de internet a disposición del público.

El consejero delegado de Disney Bob Iger hizo público el ataque que enfrenta la compañía y que es atendido por la policía cibernética y por personal de la misma empresa.

Piratas del Caribe: La venganza de Salazar es la quinta entrega de la serie de películas de piratas de Disney que se estrenará el próximo 26 de mayo.

Es la segunda vez en menos de un mes en la que una producción costosa y esperada, pues fue Netflix la empresa que recibió el primer ataque amenazando con publicar Orange is the new black.

La empresa de seguridad cibernética Kaspersky ha alertado sobre los diversos ataques que han infectado a 300 mil computadoras en menos de 2 semanas en 150 países. Los hackers han logrado recaudar al menos 70 mil dólares por el pago de rescate por la información robada. La mayoría de las víctimas han sido negocios como la empresa FedEx y Telefónica de España.