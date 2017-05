VIDEO: Hombre fractura el rostro de una guardia de seguridad

(Noticias Ya).- Una mujer recibió un brutal puñetazo en la cara, que le ocasionó una seria fractura, mientras trabaja su turno como guardia de seguridad de un edificio departamental en Chicago, ahora las autoridades buscan al sujeto responsable del ataque.

Las cámaras de seguridad del edificio en River North, recientemente instaladas, captaron el momento de la cobarde agresión y también el rostro del atacante de Zoa Stigler, la guardia de seguridad.

Este martes la Policía de Chicago interrogó a una persona de interés en el caso. Sin embargo, no ofrecieron más detalles y no se han presentado cargos en contra de nadie, detalla ABC 7 Chicago.

La madrugada del domingo, Stigler salió a la acera frente al edificio para intentar ayudar a un hombre que parecía estar desmayado en la calle, al parecer estaba en estado de ebriedad.

Minutos después, el hombre logró ponerse de pie ante la insistencia de la guardia y llegaron sus acompañantes, dos mujeres y un hombre.

El segundo sujeto en la escena le aventó agua a Stigler y sin mediar palabra se le acercó para propinarle el puñetazo. Ella quedó algo desorientada e inmediatamente se dispone a entrar al edificio.

“Él no dijo una palabra, sólo se acercó a mí y tiró el agua embotellada y me golpeó en la cara”, dijo Stigler. Y después de eso, el hombre se retira caminando tranquilamente con sus amigos, como si no hubiera pasado nada.

Stigler fue hospitalizada y dada de alta en el transcurso del domingo, pero los médicos pronostican una larga recuperación debido a que debe someterse a una cirugía por una fractura en la nariz y un hueso del ojo, que quedó severamente inflamado.

La mujer, que es madre y recientemente abuela, deberá ausentarse de su trabajo hasta que las heridas sanen, por lo que se ha abierto una cuenta de GoFundMe para apoyarla en sus gastos.