VIDEO: Me visualizo campeón con Chivas, dice Carlos Salcido

Guadalajara, México. (ICITUS). Carlos Salcido, defensa de la Chivas, dijo que ser campeón con el rebaño es algo que anhela y que en su mente tiene claro en poder alcanzar, por lo que trabaja, al igual que todos sus compañeros para lograr un título con el equipo de sus amores.

Salcido, recordó que en el Clausura 2004, Chivas y Pumas disputaron la final por el título en el Estadio Olímpico Universitario, la cual los rojiblancos perdieron en serie de penaltis. Para el jugador rojiblanco, caer en aquella temporada ante los universitarios, es algo que todavía le duele, además, recordó como a pesar de la derrota, la afición chiva los arropó, sensación que lo marcó y en ese entonces supo que debía ser campeón con las Chivas.

“En el 2004 me tocó jugar la final con Hans contra Pumas y fue muy triste porque llegamos aquí, al aeropuerto de Guadalajara y todo el camino llegamos hasta la Minerva y venía llorando arriba del autobús, porque veía a toda la gente, todo el camino que estaba a las laterales y ahí me imaginaba el haber podido quedar campeones”, relató nostálgico.

El zaguero contó también, que en el 2006 jugando en Europa con PSV Eindhoven, pudo ver como los rojiblancos quedaron campeones y que vivió la coronación como si hubiera estado presente en el estadio y que en aquella ocasión reconoció el esfuerzo hecho por sus compañeros.

Después de vencer a los Zorros del Atlas en Cuartos de Final, Salcido mantiene la ilusión de un título y sabe que la cercanía de un campeonato está más presente que nunca; y espera que un rebaño que combina novatez con experiencia, pueda jugar con mucha concentración y sacrificio en la serie semifinal ante los diablos rojos del Toluca, para poder acceder a la fase final y estar más cerca del sueño de ganar el torneo.

“Ahora cada vez que entramos a Liguilla imagínate lo que siento. Me siento cerca. Sabemos que es paso a paso, no puedes pensar en una cosa si no das el primer pasito. Ahí vamos. Dios quiera que me dé tiempo y piernas para alcanzar el objetivo, que no solo quiero yo, todos mis compañeros lo merecen, los veo trabajar y se lo merecen por todo lo que han aguantado años atrás” finalizó el oriundo de Ocotlán, Jalisco e ídolo de la afición rojiblanca.

José Antonio García I