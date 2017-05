Buscan a persona de interés por atropellar a un joven en Moog Road

(Noticias Ya).- La Patrulla de Carreteras del estado de Florida está buscando al conductor de una camioneta Ford Expedition 1998 que fue robada y terminó estrellada contra otro vehículo, además de atropellar a un adolescente, en la tarde del lunes.

Hasta el momento dos personas de interés han sido identificadas como Christopher Micheal Try, de 20 años, y Kevin Wilson, de 23 años.

Aun las autoridades no pueden creer que Johnny Walsh, el joven de 14 años que fue atropellado por el vehículo, pudo ponerse de pie para salvarse de la muerte que le puso haber ocasionado el atropello capturado por las cámaras de seguridad de una residencia ubicada en Moog Road.

En el video se puede ver que luego del incidente un vehículo blanco persiguió la camioneta y según la Patrulla de Carreteras del estado de Florida, ese valiente conductor se comunicó al 911 mientras perseguía al sospechoso que se dirigía en dirección al Norte den la US 19.

Este testigo fue capaz de poder ofrecerles a los investigadores el número de la matrícula del vehículo. Hasta el momento la Patrulla de Carreteras del estado de Florida no ha conseguido la camioneta Ford Expedition que lleva la matrícula GYCT99 y por esta razón quieren hablar con las personas de interés, quienes tienen historiales criminales que incluyen varios arrestos.

La mujer que es dueña de la camioneta al parecer no tiene nada que ver con el caso, a pesar de no haber informado que su vehículo había sido robado hasta el día siguiente de los hechos y las autoridades aún no logra esclarecer cuál es su conexión con los dos hombres de interés.

Por otra parte la madre de Christopher Try dijo que le pidió a su hijo que se entregara y hablara con las autoridades. Pero él dijo que no estaba al volante y que era Kevin Wilson quien conducía. Ahora los oficiales están pidiendo a cualquier persona con información que los contacte al 813-631-4020 o comunicarse con Crime Stoppers.