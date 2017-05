Un hombre demanda a su pareja por “textear” durante su cita en el cine

(Noticias Ya).- Un hombre de Texas le exigió un reembolso a su pareja, luego que se pasó enviando mensajes de texto durante la película.

Brandon Vezmar realizó una petición en un tribunal de pequeña instancia y procuró daños y perjuicios por $17.31, se informó.

Él declaró al Austin American-Statesman que gastó esa cantidad de dinero al llevar a su pareja, quien no fue identificada, a la proyección 3D de “Guardians of the Galaxy, Vol. 2” el 6 de mayo.

“Después que empezó la película, la acusada activó su teléfono móvil por lo menos 10 a 20 veces en un periodo de 15 minutos para leer y enviar mensajes de texto, una violación directa de la política del cine”, declaró en su petición.

Vezmar acusó a su pareja de “afectar adversamente la experiencia de la visualización de la película”.

El hombre dijo al periódico que él conoció a la mujer en las redes, que era su primera cita con ella y la catalogó como infernal.

No obstante, la otra parte dijo que le estaba enviando mensajes a alguien que la necesitaba.