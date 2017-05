VIDEO: Aquino presume nivel ‘europeo’ con los Tigres

Monterrey, México. (ICITUS). Javier Aquino tenía casi 23 años cuando incursionó al futbol europeo para enrolarse con el Villarreal en la Segunda División de España, ascendió con el equipo, pero ya en el máximo circuito no tuvo continuidad y fue cedido en 2014 al Rayo Vallecano, donde tampoco pudo levantar el vuelo.

Ahora con los Tigres ha conseguido un par de títulos de Liga, se ha afianzado como volante por izquierda, a perfil cambiado, siendo que es derecho natural, titular habitual en las alineaciones del ‘Tuca’ Ferretti, cada vez más desequilibrante, incisivo, por ello se siente en uno de los mejores momentos de su carrera.

“Sinceramente me siento a un nivel más alto, mi etapa en Europa me tocó muy joven, no tenía mucho tiempo en Primera División ni experiencia, entonces fue una etapa de aprendizaje, de hacerme fuerte, aprender muchas cosas en el futbol europeo, pero en estos momentos me encuentro en un mejor nivel, en una etapa mucho más madura de mi carrera, con mayor estabilidad, eso hace que demuestre mejores cosas”, sentenció.

“Además en Europa jugué en otra posición, muchas veces pienso y no sé qué habría pasado si hubiera jugado a perfil cambiado, toda mi carrera jugué en perfil derecho, pero ahora me encuentro en un mejor nivel del que estaba en ese momento”, puntualizó Aquino, quien le agradeció a Juan Carlos Osorio por convocarlo a la Selección Mexicana.

“Estoy muy contento de recibir esta noticia, es algo que había buscado, en los últimos partidos había mostrado cosas importantes para poder estar ahí y ahora que estoy no queda más que seguir trabajando, hacer las cosas bien en el club, ojalá me pueda mantener esa lista, me hace mucha ilusión, estoy muy contento y agradecido con la confianza”, apuntó.

