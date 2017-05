VIDEO: Matan a balazos a perro en Horizon

(Noticias Ya).- Estas imágenes muestran como termino un perro después de ser herido a balazos por oficiales del control de animales del condado de El Paso.

“Cuando el sheriff nos dijo que nos fuéramos para atrás yo les dije si quieren yo les ayudo y pongo el perro atrás en la yarda para que no haya problemas, el perro no es agresivo no les va a hacer nada”, comentó Guillermo Saldaña, testigo de los hechos.

Pero eso no les importo a los oficiales quienes comenzaron a atacarlo para según ellos ponerlo bajo control.

“Cuando yo fui afuera ya estaba el perro herido, ya tenía balazos ya estaba en el piso y como que estaba sufriendo y otra vez le empezó a dar”, comentó Luis Chávez quien estuvo presente en la escena.

En 12 ocasiones se detono el arma aunque solo 4 lograron impactarlo. Medidas que según el departamento del alguacil de El Paso eran necesarias.

“No es la primer cosa que nosotros estamos pensando, al contrario es la última cosa. Cuando oficiales necesitan hacer eso es porque no pueden hacer nada más”, comentó el sargento Roberto Rojas del dpto. de la Oficina del Alguacil del Condado de El Paso

Sin embargo, alegan que los oficiales realizaron el tiroteo sin importar que hubiera niños presentes.

“Aparte de que nosotros tuvimos que ver eso, y mis nietos, es obvio que hay gente y sin pensarlo el comenzó a dar tiros 12 veces”, comentó Guillermo.

“Los niños no estaban al rededor del perro junto que podían que un balazo podía pegar a esos niños, eso no es una cosa que nosotros queremos hacer nosotros simplemente queremos asegurar el safety de todos”, comentó el sargento Rojas.

Los dueños del perro no se encontraban en su hogar cuando sucedió el altercado, situación que mantiene devastados a los vecinos.

Durante el transcurso de este reportaje fueron varios los vecinos que se comunicaron con Noticias 26 expresando su miedo y exigiendo se hiciera algo al respecto por seguridad de la comunidad. Seguiremos informando.

Información de Edgar Ramírez