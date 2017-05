Descubren a doble de Maluma ¡y es mujer!

(Noticias Ya).- Una mujer colombiana ha capturado la atención de las redes sociales debido a su gran parecido con su compatriota, el cantante Maluma.

De acuerdo con El Tiempo, Yanjana Gutiérrez tiene 21 años y vive en Ocaña, Norte de Santander. A diferencia del intérprete de “Sin Contrato”, ella se dedica a tatuar y no a la música.

A través de su cuenta en Instagram, @yanjanasimps, la joven registra momentos de su vida cotidiana y da a conocer su trabajo. Además de realizar arte sobre los cuerpos de otras personas, Yanjana cuenta con 23 tatuajes en el suyo.

Tatuar es para esta chica colombiana una manera de expresarse y de poner a prueba sus habilidades, pues desde la infancia descubrió su talento para el dibujo.

Su parecido con Maluma le ha traído cierta fama. “Ya me acostumbré a que las personas noten cierto parecido con Maluma y me lo digan, pero prefiero que me reconozcan por ser quien soy”, comentó.

“Para mí parecerme a Maluma no es algo que deba presumir, pero tampoco me disgusta. Me gustan muchas de sus canciones”, agregó Gutiérrez, quien indicó que nunca ha visto al popular cantante en persona.

“Sería chévere verlo de cerca y, ¿por qué no?, tomarnos una selfie”, finalizó.

🤓 A post shared by Yanjana Simpson✧ (@yanjanasimps) on May 17, 2017 at 10:14am PDT

A post shared by Yanjana Simpson✧ (@yanjanasimps) on May 16, 2017 at 8:29am PDT

that day. 👀☇🌌👭💘 A post shared by Yanjana Simpson✧ (@yanjanasimps) on May 10, 2017 at 9:23pm PDT

Maluporner A post shared by Yanjana Simpson✧ (@yanjanasimps) on May 5, 2017 at 8:58am PDT

Siempre con una sonrisa que dar y muchas por recibir…😄😁 A post shared by Yanjana Simpson✧ (@yanjanasimps) on Apr 21, 2017 at 10:29am PDT