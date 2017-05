Exigen la liberación de madre de familia arrestada por ICE

(Noticias Ya, El Paso).- Amigos y líderes religiosos, abogan por la libertad de una madre de familia de las cruces tras su detención por autoridades migratorias.

El exterior de la parroquia de nuestra señora de la salud en Las Cruces, sirvió de centro de reunión para enviar un mensaje a las autoridades por la libertad de Francia Elena Benites, detenida el pasado 9 de Mayo.

“Rápidamente me paré, me iba de la casa porque yo ya sabía que iban a venir, pues sí, me sentía un poco asustado porque habían agarrado a mi mama,” dijo el hijo mayor, Jefferson Taborda.

Agentes encubiertos del departamento de inmigración arrestaron a la mujer, por no contar con documentos para vivir en el país, mientras que a su hijo mayor lo dejaron ir debido a que contaba con la protección del programa DACA. Los detalles de la detención no han sido revelados para no interferir en el proceso legal del caso.

“Trabaja duro, paga impuestos, sabe cómo escribir inglés, no ha roto la ley, siempre nos pone a nosotros primero nos ayuda mucho, es como consejera de la casa,” mencionó Taborda

Es por ello, que líderes religiosos piden a la comunidad unir fuerzas para evitar la separación de esta familia Colombiana.

“Hijos y esposo que necesitan a su mama, una mama que ha sido una parte integral de esta comunidad, de esta iglesia, era una persona de mucha fe de mucha oración y que siempre mantenía junta a su familia,” comentó Óscar Cantú, el obispo de Las Cruces.

“Esto nos está fortaleciendo como comunidad el poder este caso de Francia Elena Benites, nos ayuda no solamente a apoyarla a ella si no a comprometernos como una comunidad lo que hemos estado viviendo durante este tiempo,” aseguró el pastor encargado de nuestra señora de la salud y amigo de Francia

El siguiente paso, es enviar cartas a las autoridades migratorias, o incluso llamarles directamente, para exigir la liberación inmediata de la mujer que tenía casi 20 años, viviendo en este país que considera suyo.

Los hijos de Francia Benites aseguran que harán todo lo posible por tener a su madre de regreso.

Sara Villegas tiene el informe.