Ofrecen entrenamientos de primeros auxilios en San Diego

(Noticias Ya).- La Agencia de Salud y Servicios Humanos del Condado de San Diego, junto con cerca de una docena de organizaciones estarán enseñando a las personas como poder realizar primeros auxilios este jueves.

Los entrenamientos estuvieron disponibles en varias ubicaciones a través de la región, con la intención de instruir a tantas personas como sea posible para que puedan realizar una reanimación cardiopulmonar con las manos en adultos.

“Un paro cardiaco es una situación de vida o muerte”, señaló el supervisor del condado Ron Roberts. “Todos deberían aprender cómo reanimar un corazón con solo las manos. Solo toma unos minutos”. https://www.youtube.com/watch?v=8wuOXGmNzmE

Las enfermedades del corazón son la causa número uno de muerte en Estados Unidos, según Centros de Prevención y Control de Enfermedades.

Este evento anual es parte de la estrategia Live Well San Diego, la cual se enfoca en mejorar la salud y seguridad de los residentes locales.

Si tu ya sabes sobre primeros auxilios, autoridades de salud piden que descargues la aplicación PulsePoint, un servicio que avisa a las personas que ya están entrenadas cuando alguna persona cercana necesite ayuda.

Las ubicaciónes donde ofrecerán los entrenamientos son:

Julian-Cuyamaca Fire 2202 Main Street Julian, CA

Santee Fire Target Center 9846 Mission Gorge, Santee, CA

North County Fire Protection

1) Albertsons 1133 S Mission Rd

2) Major Market 845 S Main Ave Fallbrook

3) Daniels Mkt. 5256 Mission Rd Bonsall

Scripps Memorial Hospital Encinitas 352 Santa Fe Drive Encinitas 92024

Alpine Fire Protection District Starbucks/Albertsons shopping center 2955 Alpine Blvd Alpine, CA

Lakeside Fire Starbucks-9760 Winter Gardens Blvd, Lakeside, CA

City of Poway Poway Walmart 13425 Community Rd, Poway 92064

National City Fire Department

1) Food Court Plaza Bonita Mall

2) East side mall entrance

Vista Fire Dept 1751 University Dr. Vista 92083

AMR

1) Plaza Bonita

2) Civic Center

3) Costco Chula Vista

4) Albertsons La Mesa

5) Costco La Mesa

6) Starbucks Encinitas

7) Tijuana, Mx.

Oceanside Fire Dept 301 N. The Strand Oceanside Pier Entrance Oceanside Lifeguard HDQT 10:00- 4:00

Sharp Memorial Hospital-ED 7901 Frost Street, SD 92123 in front of the main parking structure 10:00- 4:00

Viejas Fire Department 5000 Willows Rd Alpine 91901 Staff Lounge 10:00- 4:00