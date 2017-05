Una segunda oportunidad puede cambiar el mundo

(Noticias Ya).- Decenas de iniciativas para donaciones son lanzadas alrededor del mundo cada año sin embargo muchas veces pasamos por centros comerciales y vemos unos cajones blancos con un gran agujero que invita a las personas a insertar ropas, juguetes o cualquier otro artículo que pueda ser aprovechado por otras personas.

¿Alguna vez te has preguntado cómo esto funciona? Las reglas son simples, usted solo debe agrupar artículos que ya no utilice y los inserta dentro de estos buzones que se encuentran la mayor parte de las veces en los estacionamientos de las tiendas. Lo importante es saber que cada artículo que usted no utiliza, otra persona puede sacarle provecho en especial si se trata de un niño de una familia sin recursos.

Sin embargo existe la preocupación por parte de las autoridades que los artículos que son donados sean parte de un negocio lucrativo donde ninguna persona necesitada se vea beneficiada.

Una segunda oportunidad para los artículos puede representar mucho en la vida de otra persona, expertos dicen que si una persona realiza el gesto de regalar lo que ya no utiliza, puede ofrecer beneficios psicológicos para ambas partes tanto como el donador y el nuevo consumidor.