VIDEO: En lugar de Liguilla, Chivas piensa en refuerzos

Ciudad de México. (ICITUS). Chivas ya analiza posibles contrataciones de cara al torneo de Apertura 2017. A pesar de que el Rebaño se mantiene en la Liguilla del certamen, la directiva piensa en hacer contrataciones importantes para que el equipo se mantenga como uno de los protagonistas de la Liga MX.

El CEO de Chivas – Omnilife, José Luis Higuera, reveló que será el técnico de los rojiblancos, Matías Almeyda, el que determine las posiciones que tendrá que reforzar de cara a la siguiente campaña, y no descartó la posibilidad de que adquieran a un futbolista importante en el próximo Régimen de Transferencias.

“Normalmente tenemos un presupuesto que está definido y estos momentos no nos hemos podido sentar con Matías para ver qué jugadores pueden salir o no, pero diría que vamos a hacer una inversión interesante siempre y cuando nos acompañe el precio del jugador y que no sea una inversión que no esté bien justificada”, comentó.

Dejó en claro que no se tiene contemplado adquirir a ningún futbolista mexicano que milite en el balompié extranjero, luego de que algunos jugadores no han tenido los resultados ni la continuidad esperada “Eso es mentira, nosotros no estamos buscando a nadie en el futbol europeo, por lo menos yo no lo he hecho”.

Por otra parte, Higuera comentó que la mejor opción para regresar a la Televisión restringida fue TDN porque es la empresa que menos cantidad de televidentes tiene, a comparación de Fox Sports a ESPN que tienen un importante mercado y, por ende, no les afectó tanto para las visitas para Chivas TV

Juan Antonio Dávalos