VIDEO: Veganismo, el estilo de vida que pocos conocen de verdad

(CLUB CURVAS).-¿Conoces las diferencias entre ser vegano y vegetariano? Estas practicas son muy parecidas en el nombre pero sus diferencias son enormes.

El veganismo es un estilo de vida que tal vez no todos entiendan; incluso algunos piensan que eliminar alimentos de tu dieta, no es saludable.

Por esta incertidumbre que surge alrededor del tema, exploraremos lo que implica esta manera de alimentarse y de vivir.

Primero tienes que saber que la palabra “vegano”proviene de la palabra anglosajona vegetariano. Hay que entender al veganismo como un estilo de vida basado en el respeto hacia los animales y consiste en no consumir ni utilizar todos aquellos productos de origen animal:

A diferencia de esto los vegetarianos, que tampoco comen ningun tipo de carne, consumen los productos animales que no ocasionan la muerte del animal; tales como leche, yogurt, queso, huevo y miel, entre otros.

El nombre de este estilo de vida viene de dos individuos vegetarianos puros, Elsie Shrigley y Donald Watson, quienes crearon el término para diferenciar a aquellas personas que se decían vegetarianas y no lo eran; con las personas vegetarianas puras como lo eran ellos, agrega la fuente.

Pero, ¿qué comen los veganos?

Principalmente frutas y verduras, arroz y otros granos, y frutos secos. Los frijoles, lentejas y soya proveen la proteína necesaria para tener una alimentación equilibrada y los aceites vegetales, el aguacate y los frutos secos contribuyen suficientes calorías y grasas para una alimentación equilibrada, según información de About en español.

Pero tienes que saber que ser vegano no significa querer comer solo vegetales dejando de comer cosas como carne, tacos, enchiladas incluso crema, queso o mantequilla.

Ser vegano para algunos puede ser una moda pero para muchos otros las razones pueden variar; entre ellas querer una mejor salud, llevar una forma de vida más limpia para desintoxicar el organismo y por el amor a los animales.

“Yo tampoco entendia lo que era claridad mental, pero cuando me estaba limpiando, si sentí como una nube que se me quitó”, dijo en entrevista a Noticias Ya Christopher Marroquín de Go Vegan Café.