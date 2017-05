Arrestan a la dueña de la SUV que atropelló al joven en Moog Road

(Noticias Ya).- La dueña de la camioneta que atropelló a un joven ciclista el pasado lunes en Moog Road fue arrestada en la noche del jueves en el Condado Pasco.

Samantha Maureen Henry, de 22 años, fue acusada de presentar un informe policial falso luego que le admitiera a la policía que sabía quién tenía su camioneta y que el vehículo realmente no había sido robado.

El lunes 15 de mayo, Henry se comunicó con la Oficina del Alguacil del Condado Pasco, para reportar su vehículo como robado cuando ella aparentemente no le había dado permiso a alguna persona para utilizarlo.

Los oficiales determinaron que Henry conocía a Christopher Micheal Try, quien fue arrestado el miércoles luego de ser acusado como el conductor del vehículo que atropelló a Johnny Walsh Jr. de 14 años en Moog Road.

El jueves 18 de mayo, los oficiales entrevistaron a Henry y esta continuó diciendo que no sabía quién tenía su vehículo o donde estaba. Los investigadores señalaron las inconsistencias y luego la mujer admitió que había mentido en su informe policial porque Try le pidió que no lo delatara.

Poco después Henry les dijo a los oficiales que estaba consciente que Try conducía su camioneta y que tenía conocimiento sobre el atropello del adolescente, además que el acusado había abandonado la escena del accidente dejando a Walsh herido.

La mujer fue detenida en la Cárcel del Condado Pasco con un cargo de delito menor y prest una fianza poco después de las 6:34 p.m. Por su parte Christopher Try continúa en la cárcel luego de que fuera arrestado y acusado de abandonar la escena de un accidente que implica lesiones y conducción imprudente que resulta con daños físicos y de propiedad.

Hasta el momento las autoridades continúan buscando a Kevin Wilson, de 23 años, como una persona de interés en el caso. Si usted tiene alguna información comuníquese con la Oficina del Alguacil del Condado Pasco.