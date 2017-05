Mujer de Ohio le dispara a sus dos hijos en la cabeza; están graves

(Noticias Ya).- Dos niños de Dayton, Ohio se encuentran en estado crítico de salud después de que su madre les disparara a ambos en la cabeza este jueves.

De acuerdo con WFTV, el niño de seis años y la niña de ocho se encuentran internados en el hospital infantil de la localidad, mientras que otra menor, de 11 años, no resultó lesionada.

La madre, Claudena Helton, fue detenida y una pistola fue decomisada en su vivienda. La mujer de 30 años cuenta con cargos de poner en peligro a menores en su historial.

Una vecina, quien pidió no ser identificada, relató a medios locales que vio a Helton deambulando desnuda.

“Solo estaba caminando en círculos. No parpadeaba. No se portó violenta ni agresiva. Nada. Estaba en blanco”, dijo la mujer. Posteriormente, un oficial la tomó del brazo y ésta no opuso resistencia. “Se veía perdida y desorientada”, añadió.

De acuerdo con el jefe policiaco Richard Biehl, la madre les disparó a los menores dentro de la casa y luego los sacó al jardín frontal, donde fueron hallados por las autoridades.

Biehl indicó que las causas del ataque no se han esclarecido, y que pudiera estar relacionado con un problema de salud mental de la mujer.