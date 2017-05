Suecia archiva la investigación por violación contra Julian Assange

(Noticias Ya/CNN).- La directora de la Fiscalía sueca, Marianne Ny, decidió archivar la investigación por violación contra el fundador de WikiLeaks, Julian Assange.

La causa por presunta violación se remonta a 2010. El fundador de WikiLeaks, de nacionalidad australiana, no había recibido cargos y negó las acusaciones de violación reiteradamente. Otras tres casos de presunto asalto sexual contra el fundador de WikiLeaks prescribieron en agosto de 2015.

Assange lleva refugiado en la Embajada ecuatoriana en Londres desde agosto de 2012 para evitar su arresto.

Tras conocer la noticia, el australiano tuiteó esta foto:

No obstante, Assange aún es sujeto de una orden de detención en el Reino Unido por no entregarse la Corte de Magistrados de Westminster, en junio de 2012, dijo Servicio de Policía Metropolitana de Londres en un comunicado el viernes.

Sin embargo, señaló que ahora que las autoridades suecas habían bajado la investigación, Assange era “buscado por un delito mucho menos grave” que antes y dijo que el nivel de recursos “sería proporcional a la ofensa”.

Agregó: “La prioridad para el MPS continúa siendo detener a quienes actualmente son buscados en la capital en relación con los delitos violentos o sexuales graves para la protección de los londinenses”.

El presidente de Ecuador Rafael Correa decidió otorgarle el asilo, porque consideró que su vida estaba en riesgo. El mandatario electo, Lenín Moreno, dijo que su gobierno continuaría con dicha protección.

Assange dijo que si resultaba arrestado por las autoridades de Suecia podría terminar eventualmente en Estados Unidos, país en el que sería acusado y juzgado por la filtración de los documentos confidenciales a través de WikiLeaks.

De hecho, el pasado 20 de abril funcionarios estadounidenses familiarizados con el caso le confirmaron a CNN que se han preparado cargos para solicitar su detención. Y el secretario de Justicia Jeff Sessions indicó ese mismo día que su arresto es una “prioridad”.

EL CASO DE ESTADOS UNIDOS

La investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre Assange y WikiLeaks data por lo menos del 2010, cuando el sitio atrajo gran atención por publicar miles de archivos robados por el exanalista de inteligencia del Ejército de Estados Unidos Bradley Manning, ahora conocido como Chelsea Manning.

Los fiscales han lidiado en el hecho de si la Primera Enmienda de la constitución de Estados Unidos ha impedido el enjuiciamiento de Assange, pero ahora creen que han encontrado una manera de avanzar en el caso.

Durante el gobierno del presidente Barack Obama, el fiscal general Eric Holder y funcionarios del Departamento de Justicia determinaron que sería difícil presentar cargos contra Assange porque WikiLeaks no fue el único en publicar los documentos extraídos por Manning. Varios periódicos, entre ellos The New York Times, lo hicieron también. Y aunque la investigación continuó, los delitos por los que se le perseguiría quedaron suspendidos.

La opinión estadounidense sobre WikiLeaks y Assange comenzó a cambiar luego de que los investigadores encontraron lo que creían que era una prueba según la cual el portal desempeñó un papel activo ayudando a Edward Snowden, un exanalista de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) a revelar un masiva paquete de documentos clasificados.

Por otro lado, las filtraciones que se hicieron de los correos de la campaña de Hillary Clinton y del Partido Demócrata, durante la contienda electoral de 2016 también volvió a poner a WikiLeaks y a su fundador en el ojo del huracán. Aunque se ha dicho que el hackeo provino de Rusia, Assange lo ha negado y ha sostenido que ese país no fue la fuente de las filtraciones. También negó tener vínculos o comunicación con la campaña de Donald Trump.

En su más reciente entrevista con la periodista Carmen Aristegui, que fue transmitida por CNN en Español, Assange afirmó que su “situación es difícil, pero no tanto como para no seguir publicando”. En este sentido, agregó que ni él ni WikiLeaks se han sentido débiles o amenazados “como para tener que censurar una información que planeábamos publicar”.