Crean vigilia para recordar a víctimas de supuesto acoso escolar

(Noticias Ya, El Paso.-) Tras la muerte de tres estudiantes en menos de una semana, una organización se une para crear conciencia y alzar la voz ante este suceso creando una vigilia.

Con lágrimas en sus ojos, así es como, Cynthia Sánchez, recuerda a su hija Viviana Aguirre, quien se quitó la vida hace tres años por supuesto acoso escolar.

“Yo no sabía que si la estaban molestando pero por el internet. Con el internet estaban diciéndole muchas cosas feas,” dijo Cynthia Sánchez, la madre de Viviana.

Por otro lado la señora María Jaramillo comparte su testimonio, ya que su hija fue víctima de bullying desde cuarto grado y pudo detectarlo antes de que fuera demasiado tarde.

“Yo me di cuenta por la niña, ella llegaba a la casa todos los días llorando me decía que ya no quería ir a la escuela, tenía más faltas en la escuela que tenía días presentes,” mencionó María Jaramillo, madre de víctima de acoso escolar

La organización El Paso Stop Cyber Bullying quienes comenzaron con esta iniciativa en el año 2014, hoy organizaron una conmemoración para recordar la vida de estas víctimas y apoyarse unos a otros en estos momentos tan difíciles..

“Quiero decirles que no están solos. Que siempre va a haber una persona disponible para ellos para hablar con ellos porque realmente es lo que se necesita, tenemos que tener compasión por cualquier persona tenemos que enseñar a los niños de hoy que compasión todavía existe,” comentó Annette Ornelas, la directora de El Paso Stop Cyber Bullying

“Queremos hacer una petición y también estamos colectando firmas aquí, vamos a poner todos los nombres que están aquí para hacer recognize bullying en el estado de Texas,” dijo Javier Ponce Jr. el voluntario coordinador de El Paso Cyber Bullying.

Esta organización tendrá varios eventos en el mes de junio, para más información favor de comunicarse al (915) 247-0838

Sara Villegas tiene el informe.