Retiran estufas luego que un hombre murió electrocutado

(Noticias Ya).- Un plomero de 52 años murió electrocutado el pasado agosto debido al defecto de una estufa.

Arcelik A.S. de Turquía y Beko US de Bolingbtook III anunció el retiro voluntario de 6,300 estufas por choques eléctricos.

Se informó que el mismo se pudo activar a causa de un tornillo que no esté asegurado debidamente.

Los modelos Bloomberg incluidos en la retirada son BERU 24200 SS, BERU 24100 SS y Summit CLRE24.

Se aconseja que los clientes detengan el uso de las estufas y eviten el contacto directo con el producto.

No obstante, pueden contactar Arcelik A.S. para programar un reparo gratis al 877-271-1489 de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. o visitar la página web www.blombergappliances.us y seleccionar Recall Information al final de la página.