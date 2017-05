Soraya Montenegro ingresa a la prisión de Orange is the New Black

(Noticias Ya).- Soraya Montenegro, la icónica villana de los años noventa interpretado por la actriz mexicana Itati Cantoral, reingresó a la prisión de Orange is the New Black, para promocionar la quinta temporada de la famosa serie de Netflix.

Es la segunda vez que Itati colabora en promover la serie pues para la cuarta temporada había un avance editado, en esta ocasión el personaje de Soraya si interactúa con las reclusas.

El famoso personaje del melodrama mexicano “María la del barrio” llegó a la cárcel de la serie estadunidense para intentar amedrentar a las actrices Diane Guerrero (Maritza Ramos) y Jackie Cruz (Flaca Gonzáles) con la finalidad de conseguir un papel en la trama.

Empleando sus famosas frases como “Déjame que te demuestre mi poder satánico”, “marginal”, “escuincla babosa”, Montenegro lo único que consigue es que las latinas le pidan recrear su famosa escena de la “maldita lisiada”. Y por si esto fuera poco, aparece “Big Boo” (Lea DeLaria), quien le pide “llorar en español”.

“Ya no tienes que #CryInSpanish (llorar en español). La nueva temporada de ‘Orange is the New Black’ está por salir”, indica el video en sus últimos momentos.