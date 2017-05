Anciana perdida es buscada por las autoridades de Kissimmee

(Noticias Ya).-Agentes de la Policía de Kissimmee están buscando a una anciana perdida y fue vista por última vez en el YMCA de Kissimmee.

La mujer identificada como Mirta Cabajal, de 83 años, fue dejada por un familiar en el YMCA ubicado en el 2117 Mabbette Street en Kissimmee, aproximadamente a las 9 a.m. del martes. Cuando su familiar regresó para recogerla aproximadamente a las 11 a.m., no la lograron localizar, sin embargo esta no tiene teléfono celular, ni dinero.

Fue descrita como una mujer de 5’2”altura, pesa entre 125 y 135 libras. Además tiene pelo gris y blanco con ojos azules. Mirta fue vista por última vez vistiendo una camisa color turquesa y pantalones de colores desconocido.

Si usted ha visto a esta mujer o tiene alguna información que ayude a las autoridades a encontrar a Mirtha Cabajal que se comunique con el Departamento de la Policía de Kissimee al 407-846-3333 o enviando un correo electrónico a seeitsayit@kissimmee.org además puede llamar a la línea del crimen al 1-800-423-TIPS (8477).