Muere el actor británico Roger Moore, el icónico James Bond

(Noticias Ya/CNN) – El actor británico Roger Moore murió este martes a los 89 años, según confirmó su familia a través de un comunicado publicado en la página de Twitter del artista.

Moore fue además de actor embajador de Unicef y escritor.

“Sir Roger Moore ha muerto hoy en Suiza después de una corta pero valiente lucha contra el cáncer. El amor con el que fue rodeado en sus días finales fue tan grande que no puede ser descrito en palabras”, dice la carta.

With the heaviest of hearts, we must share the awful news that our father, Sir Roger Moore, passed away today. We are all devastated. pic.twitter.com/6dhiA6dnVg

With the heaviest of hearts, we must share the awful news that our father, Sir Roger Moore, passed away today. We are all devastated. pic.twitter.com/6dhiA6dnVg — Sir Roger Moore (@sirrogermoore) May 23, 2017

En los días en los que todavía no conseguía buenos papeles, Moore trabajó como modelo.

El actor interpretó al 007 por más tiempo. Actuó como James Bond en siete películas: Live and Let Die (1973), The Man with the Golden Gun (1974), The Spy Who Loved Me (1977), Moonraker (1979), For Your Eyes Only (1981), Octopussy (1983) and A View to a Kill (1985).