Cathedral City: “Nueva ciudad santuario de inmigrantes”

(Noticias Ya).- Cathedral City, California

Cathedral se convirtió la noche de este miércoles en una ciudad santuario de inmigrantes. Con lo que adopta una póliza de igualdad entre sus residentes, y obligando a sus dependencias a no solicitar documentos de permanencia legal en el país para ofrecer servicios.

En una cesión que inició a las 6:30 de la noche y con una sala a máxima capacidad, decenas de persona en contra, pero en su mayoría a favor de que la ciudad se convirtiera en santuario, pusieron sus puntos de vista sobre la mesa, para tratar de persuadir a los concejales. Pero al final y con un discurso del alcalde de la ciudad Stan Henry, la balanza se inclinó hacia la aprobación de una nueva ciudad santuario.

A principios de este año la ciudad de Cathedral decidió convertirse en una ciudad inclusiva, en la cual se protegería los derechos de sus residentes, ya que esta comunidad es la más diversa en todo el valle de Coachella, siendo hogar de 51 mil personas que incluye centro americanos, mexicanos, miembros de la comunidad LGBT entre otro.”En diciembre del año pasado tuvimos una conversación sobre como brindar mas apoyo y mejores servicios a nuestros residentes, fue por eso que en enero anunciamos nuestra decisión de convertirnos en una comunidad inclusiva” mencionó Shelley Kaplan miembro del cabildo de la ciudad.

Pero después de las declaraciones y regulaciones que ha implementado el gobierno federal hacia la comunidad inmigrante, la ciudad a decido tomar medidas drásticas. “Estamos conscientes de que el 60% de nuestros residentes son hispanos y que varios de ellos son indocumentados, lo que el concilio quiere es que sepan que vamos a hacer todo lo posible para velar por su bienestar” agregó Kaplan. Un bienestar que muchas personas dejaron de sentir cuando la administración de Trump llego al poder. “Me da miedo, antes no me daría, hoy si da y solo por mi color o por que alguien me escucho hablar español, aun que sea español pocho” menciono Josie Diaz. “Muchos de mis amigos han sido afectados por la situación, viven con miedo y yo no creo que nadie merezca vivir así” Declaro Alissa Clayton ambas residente de Cathedral.

Además, el miedo que han causado las declaraciones del presidente contra la comunidad latina afecta a diferentes negocios en el municipio, quienes han visto una baja importante en sus ventas. “Hay un impacto como de un miedo hacia la compra y hemos visto que a decaido la venta bastante” Menciono Juana Velez que es dueña de negocio en la ciudad. “La mayoría de nuestra clientela aquí son latinos que es lo que a nosotros nos mantiene” Agregó Lupita Cabriales, dueña de estética.

Con el voto de esta noche la ciudad de Cathedral se convirtió en la primer ciudad santuario del Valle de Coachella, y la primera en convertirse en santuario desde que entro el presidente Donal Trump al poder.