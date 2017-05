Confirman la condena de 21 meses de cárcel a Lionel Messi por fraude fiscal

(Noticias Ya/CNN).- El Tribunal Supremo de Justicia ratificó la condena de 21 meses de prisión al futbolista argentino Lionel Messi por delito de fraude fiscal, según le confirmó la sala de prensa a CNN en Español.



El tribunal desestimó el recurso presentado por Messi apelando la condena impuesta por una Audiencia Provincial de Barcelona.

El tribunal también decidió rebajar la condena al padre de Messi, también involucrado en el caso, de 21 meses a 15 meses.

El máximo organismo judicial español confirmó la sentencia que la audiencia de Barcelona impuso a Messi y su padre por defraudar 4,1 millones de euros mediante un entramado de paraísos fiscales.

El 7 de julio de 2016, Messi y su padre habían anunciado que presentarían una apelación.

Después de que se hicieran públicos los detalles de la sentencia, los abogados de los Messi expresaron su convicción de que “la sentencia es incorrecta, pero enfoca el debate en una forma en la que es claro que una apelación resultará a favor de la defensa”.

Esa fue la apelación que desestimó este miércoles el tribunal.

La buena noticia es que no irá a prisión. Según las leyes españolas, cuando la sentencia es menor a 24 meses y el acusado no tiene antecedentes penales, la condena no se cumple en la cárcel.

La estrella del Barcelona y su padre fueron condenados por haber defraudado 4,1 millones de euros de los derechos de imagen del futbolista durante 2007, 2008 y 2009.