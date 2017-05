Consejos para contestar dudas de niños sobre terrorismo

(Noticias Ya).- El atentado terrorista que ocurrió en Manchester, Inglaterra luego del concierto de la cantante de música pop, Ariana Grande, ha despertado curiosidad en niños alrededor del mundo. Es por esto que le ofrecemos varios consejos para que se puedan contestar esas preguntas que hacen los niños sobre los actos que cobran cientos de vidas inocentes.

Lo principal es abordar el tema, cuando se trata de un suceso terrorista que aparecerá por días en la televisión hay que platicarlo en familia. Según expertos de la salud mental dicen que no es necesario esperar que los niños hagan preguntas para finalmente contestarlas.

Es importante explicarles a los niños que estos eventos ocurren de manera inusual, que ocurre de una manera muy puntual y que los adultos siempre estarían disponibles para ayudarles. Sin embargo uno de los temas que los menores no entienden es la muerte, los expertos recomiendan a los padres no tocar el tema de la muerte con un niño a no ser que estos se hayan visto afectados directamente por un evento como este.

Entre las recomendaciones para tranquilizar el temor que pueden estar sintiendo ante los ataques que no entienden la razón los padres deberían complementar la información con datos que les brinden un poco más de tranquilidad como hablar de la función de las autoridades y es muy improbable que esto no les ocurra a ellos también, pero debe evitar engañarlos de la realidad.

Como padres es recomendable que dejen a los niños desahogarse sobre sus preocupaciones y temores sobre un acto terrorista. De esta manera los menores de edad pueden expresar su duelo y conseguir una sanación a su dolor. No deje a los menores de 6 años solos viendo la televisión podrían escuchar otra información y confundir lo ocurrido con situaciones locales.

Es recomendable que si su niño está sufriendo algún tipo de duelo y las pláticas en familia no les ayudan a sanar deben visitar un experto en salud mental ya sea directamente para el menor o realizar una visita familiar.