Los indigentes que se volvieron héroes tras el ataque en Manchester

(Noticias Ya).- Dos hombres sin hogar son ahora reconocidos como héroes después de ayudar a las víctimas del ataque terrorista después de un concierto de Ariana Grande este lunes en Manchester.

De acuerdo con el New York Times, Chris Parker se encontraba pidiendo dinero cuando explotó la bomba, lanzándolo al suelo. Parker se recuperó de la conmoción y comenzó a auxiliar a las víctimas.

“Solo porque soy indigente no significa que no tenga corazón, o que no siga siendo humano. Quiero pensar que alguien me ayudaría si lo necesitara”, expresó Parker, quien dijo sentirse abrumado por un “instinto” de ayudar.

“Eran niños. Eran muchos niños con sangre en todos lados, llorando y gritando”, añadió el hombre, quien recuerda con claridad a una niña pequeña. “La envolví con una camiseta y le pregunte dónde estaban sus papás. Respondió que su papá estaba trabajando y su mamá se encontraba (en el lugar del ataque)”, agregó.

Parker relató que también intentó ayudar a una anciana con lesiones en la cabeza y piernas, pero ella murió en sus brazos. “No he parado de llorar. Lo más impactante es que era un concierto para chicos”, expresó.

Después de que se supiera la historia de Parker, fue establecida una página de internet para recaudar fondos, la cual lleva alrededor de 40 mil dólares para el hombre. Su buena acción también pudo haber sanado la relación con su madre.

“Este es mi hijo y estoy desesperada por contactarlo. Hemos estado separados por mucho tiempo y no sabía que estaba en la calle. Estoy muy orgullosa de él, y creo que me necesita en estos momentos”, escribió la mujer en la página dedicada a su hijo.

Por otra parte, Stephen Jones, de 35 años y quien dormía en las inmediaciones del estadio, también acudió a la ayuda de las víctimas, sacando clavos de sus caras y brazos tras el estallido.

Una página para recaudar fondos también fue establecida para él en la plataforma JustGiving.