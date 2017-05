VIDEO: Hombre borracho viajó 14 millas sobre la cajuela de un auto

(Noticias Ya).- Una pareja de Memphis circuló por la autopista con un pasajero extra, y no se percataron de su “huésped” hasta que un policía los alertó.

De acuerdo con WFTV, los hechos ocurrieron la noche del jueves pasado. Un hombre en estado de ebriedad se subió a la cajuela del auto de Carl Webb y su esposa, y luego ellos emprendieron su camino sin percatarse de su presencia.

Se desconoce cómo es que el hombre inconsciente logró permanecer sobre la cajuela de tan solo 14 pulgadas de ancho durante 14 millas. Webb refiere que debido a la oscuridad de la noche ni él ni su esposa se dieron cuenta de que traían carga extra.

“El oficial se acercó y dijo: ‘señor, ¿está consciente de que hay un cuerpo en su cajuela?’ y yo no entendía. Siguió: ‘señor, no estoy bromeando. Hay un cuerpo en su cajuela.’ Así que me bajé, dimos la vuelta y ahí estaba, todavía inconsciente, simplemente acostado”, relató Webb.

El oficial despertó al sujeto, quien inmediatamente empezó a caminar desorientado hacia el tráfico, por lo que el agente tuvo que rescatarlo.

El hombre fue subido a la patrulla, pero se desconoce si le fueron presentados cargos, así como su identidad.