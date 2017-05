Identifican al pequeño que murió al caer en la primaria Eastwood Heights

(Noticias Ya).- La lamentable muerte de un pequeño de nueve años, tiene de luto a la primaria Eastwood Heights.

Se trata de Vicente Aranda Junior, quien ha sido identificado por familiares a través de un sitio de internet.

El hecho, sucedió la mañana del martes en el campo de recreo de la institución. El pequeño se encontraba jugando y se colapsó, golpeando su cabeza al caer al suelo. Situacion que le provocó la muerte.

Las autoridades del Distrito Escolar de Ysleta informaron lo sucedido, provocando preocupación entre los padres de familia.

“Si fuera mi hijo yo no sé qué pensaría, es algo, pues es un susto que me metió porque nunca sabré si puede pasar otra vez a cualquier niño. Mi hijo me dijo que su amiguito se había caído y que traía mucha sangre,” comentó Stephanie Rodríguez, madre de familia de la primaria Eastwood Heights.

Si usted desea apoyar con los gastos funerarios del menor.

Puede hacerlo a través de la cuenta “Go Fund Me” llamada “Vicente Aranda Jr Funeral Cost“.

Noticia original: Estudiante de una primaria de El Paso muere tras colapsar en la escuela