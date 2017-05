Organizan foro antes de las elecciones tempranas

(Noticias Ya, El Paso).- Hasta el hotel indigo que está en la zona centro de nuestra ciudad, llegaron los candidatos para dar su mensaje a la comunidad, sin embargo, uno de los más esperados que busca la alcaldía no se presentó.

Se trata de Dee Margo quien no se presentó a este foro informativo que fue organizado por un grupo de abogados paseños de la comunidad LGBT y uno de los temas más importantes fue la polémica ley SB-4

“SB-4 es muy mal para nuestra comunidad, hay mucha gente aquí que están muy asustados y esta ley va a continuar con eso que la gente está asustada,” mencionó David Saucedo candidato para la alcaldía de El Paso

“Es una ley racista es una ley que simplemente no nos va a ayudar. Va a afectar mucho a la comunidad a las personas que por ser indocumentadas no van a agarrar ayuda para sus hijos para la escuela, ayuda médica si hay algo en la casa, si hay un crimen si hay abuso no van a decir nada porque tienen miedo,” dijo Gilberto Guillén, candidato por el distrito 8

Aseguran que esta ley no es de bien para nuestra comunidad y puede poner en riesgo a la ciudad cuando las personas dejan de confiar en las autoridades.

“Esa ley nos pone en peligro como ciudad, está mal pedirle a nuestra fuerza de policía que trabaje en problemas que no deberían estar trabajando, nos pone en peligro cuando una comunidad se siente demasiado asustada de buscar ayuda médica, cuando están demasiado asustadas para buscar la ayuda de la policía porque tienen miedo de ser deportados, nos afecta a todos,” comentó Aleexsandra Annello, candidata por el distrito 2

“Realmente la posición que yo soy candidata esa corte no tiene jurisdicción sobre esos casos pero yo como persona como ciudadana de esta ciudad digo que el paso siempre ha sido un lugar donde todos están bienvenidos no le hace de donde vienen,” aseguró la candidata para juez municipal, Michelle Morales.

Cabe mencionar que otro tema a discusión fue la ley sb-522 que permitiría a los secretarios de los condados, a negarse a expedir licencias de matrimonio basándose en creencias religiosas.

Recuerde que el 30 de mayo dan comienzo las elecciones tempranas.

Sara Villegas tiene el informe