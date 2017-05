Un hombre paseño queda en coma tras una picadura de mosquito

(Noticias Ya).- Una familia de El Paso, pide que la comunidad se una, ya que uno de sus seres queridos se encuentra al borde de la muerte en un hospital.

Se trata de Víctor Arellano, de 46 años de edad, quien el 25 de abril entró de gravedad en el hospital Sierra Providence del este de la ciudad con fiebre en los 107 grados. Fue entonces que le detectaron el virus del Nilo provocado por una picadura de mosquito.

Este jueves se cumplió un mes que él se encuentra en este estado. “Es mi único hijo, es mi único hijo. 46 años, es mi único apoyo es todo para mí,” comenta la madre de Victor, Yolanda Amador Arellano.

La señora Arellano pide que su hijo sea transferido a otro hospital ya que ella asegura, está sufriendo de una supuesta negligencia médica, ya que el día de ayer le avisaron a la familia que Víctor tiene anemia.

“Muy mal porque siento que mi hijo se está apagando y no hacen nada por él, no le están dando la atención que necesita. Desde el día que se pidió el otro neurólogo y que fue uno de ahí mismo del hospital, el neurólogo que el tenia no se ha parado a verlo, no ha ido a darle nada”.

Familiares aseguran que a pesar de su estado, tienen fe en que Víctor se va a recuperar y buscan hacer todo lo posible por sacar a su esposa y a su pequeño de cuatro años adelante.

“Él siempre ha sido el que da el apoyo financiero de toda la familia suya. Entonces ahorita su esposa y sus hijos están batallando porque ya empiezan a llegar los costos médicos,” agregó la nuera de Victor, Ana Idalyth Calderon.

Cabe señalar, que las autoridades de salud han reportado el caso de Arellano.

Si a usted le gustaría apoyar a esta familia con los gastos médicos puede hacerlo a través de la página de Internet GoFunMe/Victor.