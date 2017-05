Sacerdote argentino acosó a chica por Instagram

(Noticias Ya).- Sofía, una joven de 16 años en Argentina, asegura que un sacerdote de 40 años la acosó por la red social Instagram, haciéndole insinuaciones sexuales y tratando de seducirla.

De acuerdo con Infobae, medio que conversó con la adolescente, ésta rechazó las propuestas del cura de la Parroquia Nuestra Señora de la Merced de Monte Vera, Walter Maggiolo.

“Si a vos no te va, está todo bien. Pero hay otras de tu edad que sí”, le habría respondido el religioso, asegura.

“Vi que me llegó un mensaje. Nunca me dijo que era sacerdote. Me empezó a poner cosas como que estaba re buena y le dije que no me podía decir esas cosas sabiendo la edad que tenía”, relató la joven.

Por otra parte, la madre de la víctima expuso que buscará “llegar hasta las últimas consecuencias” respecto a este caso, además de asegurar que Maggiolo cerró sus cuentas de redes sociales después de que se hiciera público el escándalo.

Aunque todavía no ha sido interpuesta una denuncia, el sacerdote fue removido de su cargo y está siendo investigado.

“Ante la denuncia en las redes sociales sobre conversaciones indebidas del Pbro. Walter Maggiolo con una joven, este Arzobispado hace saber a la comunidad que desde hoy, 24 de mayo, el Sr. Arzobispo de Santa Fe de la Vera Cruz ordenó que deje la Parroquia ‘Ntra. Sra. de la Merced’ de la localidad de Monte Vera y el inicio de la investigación canónica correspondiente ante los hechos denunciados (can. 1717 CIC)”, reveló en un comunicado Fernando A. Heinzen, canciller del Arzobispado santafesino.