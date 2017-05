VIDEO: Joven exhibe a empleado de una tienda que grabó bajo su falda

(Noticias Ya).- Una joven mexicana sorprendió al empleado de una tienda grabando bajo su falda con su teléfono celular mientras ella miraba algunos artículos, y de la misma forma respondió ella para exhibirlo en redes sociales.

“Estaba yo viendo artículos para baño cuando siento que algo toca mi pierna y resulta que un empleado de ahí estaba tratando de meter su celular por debajo de mi falda para tomarme fotos”, es lo que denunció la mujer, identificada como Alba Aide, en un video subido a su cuenta de Facebook.

La joven no dudo en enfrentar al empleado, identificado como Juan Manuel Salas, y llamar a sus supervisores para denunciarlo, situación que también grabó.

“Eso no se hace. Y me da mucha pena que existan tipos así. Yo tengo 30 años y si es una niña que no se puede defender, qué hacemos”, cuestiona Alba a los encargados del lugar, mientras el señalado intenta cubrirse el rostro evidentemente nervioso.

El supuesto acoso se registró en una tienda Bed Bath & Beyond ubicada en Santa Fe, en la Ciudad de México el pasado lunes.

La joven asegura que presentó la denuncia correspondiente ante las autoridades, además de compartir ambos videos en su cuenta de Facebook pidiendo difundirlos para exhibir al supuesto acosador.

Los videos se han hecho virales, generando controversia entre los usuarios. Algunos aplauden la acción de la afectada y le muestra apoyo, pero muchos otros dudan de su denuncia y la culpan por ser “sexy” y “provocativa”.