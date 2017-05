VIDEO: Justin Bieber olvida ‘Despacito’ y canta palabras sin sentido

(CNN/Noticias Ya).- “Despacito” es quizás una de las canciones más escuchadas en Latinoamérica en los últimos meses y que ahora conquista el mercado estadounidense.

El arrollador éxito de “Despacito”, del puertorriqueño Luis Fonsi y Daddy Yankee, sin duda tuvo un empujón cuando el canadiense Justin Bieber se sumó a una participación e incluso cantó en español.

Pero parece que a Bieber el español solo se le da en el estudio. Durante un concierto en 1 OAK en Nueva York al canadiense se le olvidó la letra del popular tema y llegó a cantar ‘Doritos’, ‘poquito’, ‘mojito’ en lugar de ‘Despacito’ y para las frases más largas usó ‘bla bla bla’ y ‘daba daba daba’.

La presentación junto a los Chainsmokers, que fue captada en un video que ya es viral, muestra al artista cantando ‘Despacito’ al principio del popular estribillo, pero de ahí en adelante todo fue autoría del propio Bieber, que incluso le pidió ayuda al público, que tampoco sabía la letra.

“Despacito, I don’t know the words so I say ‘poquito’, I don’t know de words so I say ‘Doritos'” (Despacito, no me sé la letra entonces digo ‘poquito’, no me sé la letra entonces dijo ‘Doritos’), cantó Bieber, en lugar de los coros.

En algún punto del coro Bieber parece decir ‘mojito’ e indicar que bebe algo.

La parte que sí logró cantar fue “Nos vamos pegando”, pero en lugar de decir “poquito a poquito” dijo “I quit smoking ciggies” (Dejé de fumar cigarrillos).

Míralo por ti mismo:

“Despacito” alcanzó el primer lugar en la lista Billboard, siendo la primera vez que un tema en español logra eso desde hace más de 20 años.

Pocos días después de su lanzamiento, a mediados de enero de 2017, “Despacito” batió récords alcanzando 98 millones de reproducciones en pocos días, además de volverse viral en muy poco tiempo.