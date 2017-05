Musulmán demanda a Little Caesars porque su pizza tenía cerdo

(Noticias Ya).- Un hombre de Michigan ha demandado a la cadena de pizzerías Little Caesars por entregarle una pizza con cerdo, ingrediente que su fe musulmana no le permite comer.

De acuerdo con WXYZ, Mohamad Bazzi comió un trozo de la pizza que pensaba era de carne halal, es decir, la permitida por la religión. Sin embargo, era pepperoni. Bazzi exige 100 millones de dólares por daños.

“Little Caesars aprecia a nuestros clientes de todas las religiones y culturas y las comunidades a las que servimos son muy importantes para nosotros. Aunque no podemos comentar sobre litigios pendientes, tomamos esta demanda muy en serio. Actualmente creemos que no tiene mérito”, indicó la compañía en un comunicado.

La demanda fue interpuesta justo antes del inicio del Ramadán, mes sagrado para la religión musulmana.

Cabe destacar que, esta semana, Bazzi regresó a la misma sucursal y volvió a pedir una pizza de pepperoni halal. De acuerdo con la demanda, le fue entregada una pizza de pepperoni regular por lo que confrontó al gerente, quien respondió que el cliente pidió que a una pizza regular le pusieran un sello de “halal”.