Cliente de club nocturno en Cocoa es agredido con una cerveza

(Noticias Ya).-Un hombre fue golpeado en la cara con una botella de cristal durante una pelea ocasionada por una cerveza derramada, según reportó la policía de Cocoa Beach.

Según los oficiales, los hechos ocurridos en un club nocturno para hombres ubicado en Cocoa Beach, sucedieron por que un hombre en una camioneta blanca le había ofrecido transportación a dos hombres desde Puerto Cañaveral hasta Cheater’s Cabared en Atlantic Ave y cuando estaban por llegar al lugar poco antes de la media noche, se formó la pelea porque se viró una cerveza.

El conductor de la camioneta quien no ha sido identificado rompió una botella de cerveza y golpeó a uno de los hombres en la cara. Y mientras el hombre intentaba alejarse del lugar de los hechos, atropelló a otra persona con su camioneta.

Afortunadamente ninguno de los dos hombres que resultaron heridos en el incidente sufrió lesiones que no amenazan la vida. Además la policía dijo que la pelea fue catalogada como un incidente aislado y que no representa amenaza para comunidad, por lo cual no se han realizado arresto alguno.

Si usted tiene alguna información que ayude con el esclarecimiento de este caso puede comunicarse con el Departamento de la Policía de Cocoa Beach al 321-868-3251.