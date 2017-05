Estudiantes denuncian cómo lo encerraban en el hoyo de la “tortura”

(Noticias Ya).- Un programa después de escuela en Nueva York se encuentra bajo investigación tras descubrir la forma en que castigaban a los menores. Cuatro empleados de LACASA, un programa para estudiantes de la escuela “PS 84 Lillian Weber School of the Arts” fueron despedidos. Mientras que el lugar fue cerrado ya que no contaban con un permiso para operar.

Las acusaciones comenzaron el 11 de mayo, cuando dos niñas le dijeron a su maestra que no querían ir al programa ya que tenían miedo. Tras descubrir lo que hacían, un consejero habló con el menor afectado y confirmó lo que pasaba. Fue entonces que la madre del pequeño, Porsche Gaddy se enteró lo que estaba pasando. En entrevista con The Post, Gaddy contó como su hijo era levantado de la entrepierna y de cabeza, lo metían en un agujero que se encontraba dentro del pequeño armario de la clase.

“Pateando, gritando y llorando,” lo encerraban todos los días. Gaddy comenta como el menor le decía que no podía contarle lo que le pasaba porque lo regañaban ya que les decían a los niños que era un secreto.

Gaddy aún recuerda como su hijo llegaba a su casa y se metía al armario y decía que no era tan malo cuando las luces están encendidas. Sin entender lo que pasaba, el niño ya no quería dormir solo y odiaba la obscuridad. Ahora se sabe que lo “torturaron emocionalmente”.

Y aunque se dice que solo el hijo de Gaddy fue afectado, sus compañeros tenían miedo de pasar por lo mismo.

Por el momento no se han realizado arrestos solo se despidió a los empleados Camila Naranjo, Ricky Soto, Naya Fields y Charlie. Mientras que LACASA, un programa sin fines de lucro que recibió $115,500 por parte de la ciudad, se mantiene cerrado.