Solicitan donadores de sangre para Valentina

(Noticias Ya).- Se solicita donadores de sangre de cualquier tipo para la pequeña Evha Valetina Vázquez Saldívar de mes y medio de edad, quien requiere de una operación a corazón abierto. Ella se encuentra internada en la clínica 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social de la ciudad fronteriza de Tijuana, en el cuarto piso, en pediatría.

Para quienes deseen apoyarla, favor de acudir al banco de sangre del IMSS ubicado, en calle Francisco Sarabia con esquina Boulevard Salinas de la colonia Aviación frente al Grand Hotel Tijuana.

Requisitos

-Acudir en ayunas

-Peso mayora 52 kg.

-Edad de 18 a 64 años

-No tatuajes, no endodoncias, no transfusiones de sangre en el último año.