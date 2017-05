Ariana, Justin y sus amigos ofrecerán concierto para víctimas de Manchester

(Noticias Ya).- El próximo domingo 4 de junio, Ariana Grande y sus amigos darán un concierto a beneficio de las víctimas del ataque terrorista del pasado 22 de mayo en Manchester. Los boletos estarán disponibles a partir del primero de junio mediante internet.

Ariana Grande encabeza el concierto en el que se presentará Justin Bieber, Coldplay, Katy Perry, Miley Cyrus, Pharrell Williams, Usher, Take That y Niall Horan. El concierto será en el estadio Old Trafford con capacidad para 50 mil asistentes. Todas las presentaciones serán transmitidas por televisión y radio mediante las señales de la BBC y otras radiofusoras así como streaming.

Para el concierto se coordinaron con organizaciones que ayudan a las víctimas y con Cruz Roja para apoyar a la atención de víctimas.